Prefeito baiano é acusado de agredir jovem com necessidades especiais; veja vídeo

O prefeito Rogério Andrade (PSD), de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, é acusado de agredir e intimidar um jovem com necessidades especiais que estava com a família em um carro. O caso ocorreu na noite deste domingo (18) e o momento da abordagem foi captado por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível ver que o prefeito, que concorre à reeleição, está dentro de um carro junto com três homens. Em determinado momento, o veículo para e os quatro descem em direção a outro automóvel, onde estava o jovem com necessidades especiais e a família.

Em seguida, é possível ver que alguns dos homens colocam a cabeça e o braço dentro do carro da família. Foi quando teria ocorrido a agressão. Veja o vídeo:

Em postagem nas redes sociais, a mãe do garoto deu detalhes do episódio e criticou a postura do prefeito.

"Como pode um gestor municipal agir com tanta truculência contra uma pessoa? Ainda mais a considerar a forma gratuita e desequilibrada. Por outro lado, meu filho com suas limitações pela deficiência física totalmente indefeso e assustado momento algum motivou tamanha covardia", comenta a mãe do rapaz, em relato por escrito.

"Sou mãe de dois filhos, pessoas maravilhosas, as quais sempre tive orgulho de tê-los ao meu lado, não só pelo amor maternal, mas por saber que através deles eu aprendi a força da superação. Não poderia deixar de compartilhar, com muita indignação, o ato atroz que esse homem que se diz prefeito da minha terra praticou em desfavor de meu filho", complementou a mulher.

Outro lado

Após o episódio, Rogério Andrade registrou Boletim de Ocorrência na delegacia contra os ocupantes do carro. À polícia, afirmou que estava sendo seguido. O CORREIO tentou contato com o prefeito, mas não obteve sucesso.