Prefeito de cidade no Rio é criticado por pedir que pessoas não alimentem cães de rua

O prefeito de Duas Barras, no Rio de Janeiro, pediu que a população da cidade não dê alimento ou abrigue cães de rua. Depois da declaração, feita na quinta (9) durante um evento na cidade, ele foi criticado nas redes sociais.

Depois da repercussão, o prefeito Fabrício Luiz Lima Ayres publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que teve a fala "mal compreendida".

"Vamos fazer uma campanha: não alimente o cão de rua, não dê guarita ao cachorro de rua. Para nós começarmos uma conscientização e assim nós conseguiremos dizimar, acabar com essa visita tão indesejada. Vocês têm que falar isso com o papai e com a mamãe em casa. Não dê comida ao cachorro de rua. Não alimente a proliferação de um dos vetores de doença da nossa cidade", disse o prefeito durante o evento.

A repercussão foi muito negativa. Os moradores questionaram porque o prefeito não se preocupava com uma política pública para proteger os animais, ao invés de criticar quem cuida dos cães abandonados.

A ativista Luisa Mell fez uma publicação no Instagram classificando a fala de "inacreditável". "Senhor prefeito, o senhor está ensinando e orientando a população, inclusive crianças, a acabarem com animais abandonados os matando de fome? É isto mesmo que entendi? É lamentável que pessoas com tamanha insensibilidade e ignorância tenham posições de poder em nosso país".

Em vídeo, o prefeito se desculpou pela fala, mas disse que foi mal interpretado. Ele falou ainda que ele mesmo cuida de cachorros e os retira da rua.

"Eu queria pedir uma certa recolocação nas palavras, e desculpa se fui mal interpretado. Eu não quero falar que o cachorro não tem que ser alimentado na rua. Eu alimento o cachorro de rua, mas eu não alimento o cachorro de rua somente. Eu alimento, cuido dele em casa, com a minha família que faz isso muito bem e ama os bichos de rua", justificou.