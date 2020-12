Prefeito de Conceição da Feira é enterrado na cidade

O sepultamento do prefeito de Conceição de Feira, Raimundo da Cruz Bastos, conhecido como Pompilio, foi realizado na manhã deste sábado, 12, no Cemitério Municipal da cidade que ele governava. O velório foi realizado na sede da prefeitura. O corpo de Elba Rejane Silva foi enterrado em Salvador, durante a tarde, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

O prefeito e sua a esposa, Elba Rejane Silva, foram achados mortos no apartamento que tinham na cidade, situado no Le Parc, condomínio de luxo da Avenida Paralela.

Por volta das 11h dessa sexta, 11, a Polícia Civil foi acionada para atender a um chamado feito por vizinhos de Pompílio e Elba, que haviam ouvido tiros no apartamento 1604 da Torre 9 do Le Parc. Ao chegarem ao local, que estava com a porta aberta, a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encontrou os corpos com sinais de disparos de arma de fogo, achada próxima ao prefeito.

Os indícios até agora coletados pela polícia apontam para mais um feminicídio seguido de suicídio na capital. As câmeras de segurança do condomínio e edifício não mostram a entrada de nenhuma pessoa estranha ao local.

(Reprodução)