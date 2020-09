Prefeito de Madre de Deus, Jailton Jajai sofre atentado a tiros

O prefeito da cidade de Madre de Deus, região Metropolitana de Salvador, Jailton Jajá (PTB) foi vítima de um atentado a tiros na noite da última sexta-feira (4).

As informações preliminares apontam que dois homens que estavam numa moto se aproximavam do veículo onde estava o prefeito e seu motorista e fizeram disparos. Jailton Jajai deixava o condomínio onde mora na região conhecida como Caípe, no município de São Francisco do Conde, quando toda ação aconteceu.

Ninguém ficou ferido e os dois foram encaminhados para o Hospital Municipal Dr. Eduardo Ribeiro Bahiana, em Madre de Deus.

Na noite da última sexta, Jajai publicou uma foto em sua conta pessoal do Instagram afirmando que está bem.

De acordo com a Secretaria da Segurança Púlibca do Estado da Bahia (SSP), o político não foi atingido e guarnições da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cipm) estão fazendo buscas na região.

Jailton Jajai, também conhecido como Jailton Polícia, é prefeito de Madre de Deus em exercício desde o início do mês de maio após a 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador atender o pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e ordenar o afastamento do antigo prefeito Jeferson Andrade (PP) do cargo por suspeita de irregularidades na obra do Parque Industrial de Madre de Deus.

Jajai assumiu por ser o vice-prefeito da chapa eleita em 2016. Ele estava contaminado com o coronavírus e publicou na última quarta-feira (2) que estava curado da doença.