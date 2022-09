Prefeito do interior sofre boicote do governo Rui após aderir a ACM Neto

A cúpula do Palácio de Ondina não digeriu bem a migração do prefeito de Maracás, Soya Novaes (PDT), para o bloco liderado pelo candidato da União Brasil ao governo baiano, ACM Neto, anunciada oficialmente no último sábado. Até então, o apoio de Novaes a Jerônimo Rodrigues (PT) era considerado irrevogável pela articulação política da base aliada. Surpreendido com a adesão do prefeito ao adversário, o governador Rui Costa desistiu da visita que ele e Jerônimo fariam no fim de semana à 22ª Exposição Agropecuária de Maracás, onde pretendia aproveitar a vitrine do evento, famoso por atrair um público numeroso de cidades vizinhas como Jequié e Jaguaquara, para capitalizar votos.

Acabou a festa

A indigestão foi tanta que levou ao cancelamento do show da cantora e compositora Anna Catarina, contratada pela Bahiatursa como estrela do domingo na Expo Maracás. Expoente da nova geração do arrocha, a artista foi excluída da grade, sem qualquer justificativa, pouco antes da apresentação prevista para 22h.

Dias de fúria

Em conversa com a Satélite, o vice-governador João Leão, candidato do PP deputado federal, disse não entender por que foi usado por Rui Costa na série de ataques de ordem pessoal desferidos ontem contra ACM Neto, mas atribuiu ao temperamento "emocionalmente instável" do petista. "Quem o conhece de verdade, como eu, sabe o quanto Rui é nervoso. Essa instabilidade fica muito maior quando ele não consegue o que quer. Com certeza, está bastante preocupado com o que acontece na campanha do seu candidato, a ponto de me utilizar para atingir Neto, que jamais me destratou. Pelo contrário", afirmou.

Alguém para culpar

Para Leão, só duas hipóteses são capazes de explicar o motivo de ter servido de munição na artilharia do governador. "Talvez porque me considere o fiel da balança, o responsável pelo avanço consolidado de Neto desde que nos unimos. Pode ser também por achar que sou o principal fator para a debandada de prefeitos da base governista, sobretudo os do PP. Mas eles estão vindo ou voltando para nosso lado pelas mais diversas razões", emendou, ao avaliar prováveis causas para o comportamento demonstrado por Rui recentemente.

Só figuração

Embora tenha recebido papel de protagonista, Jerônimo Rodrigues continua como mero figurante na própria propaganda eleitoral para TV. Nos 219 segundos do programa exibido ontem à noite, o petista fala por apenas 17 segundos, cerca de 8% do espaço. Somando os 14 segundos do clipe, o tempo total em que ele aparece chega a 31 segundos ou 14% do bolo. Nos 86% restantes, só há imagens estáticas e menções ao nome.

Roda presa

A falta de acordo entre líderes emperrou a votação do projeto de lei que define o rateio dos quase R$ 4 bilhões em precatórios transferidos pela União ao governo estadual, fundamental para pagar os professores na cota do antigo Fundef. Com isso, a pauta da Assembleia permanece travada à espera de consenso.