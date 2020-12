Prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela tem piora em estado clínico

O prefeito eleito de Goiânia (GO), Maguito Vilela, do MDB, teve complicações em seu estado de saúde na madrugada desta sexta-feira (11). Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus, Maguito necessitou passar por um procedimento cirúrgico para controlar um sangramento pulmonar sofrido na noite anterior.

"Ele teve um hematoma (sangramento pleural) que foi drenado, e isso foi insuficiente para controle do quadro. Então foi decidido por uma vídeotoracoscopia. Com isso foi controlado o sangramento. Ele está estável agora, mas mais grave que antes", explicou ao portal "G1" o pneumologista Marcelo Rabahi, que acompanha o político goiano.

Maguito, 71, foi diagnosticado com covid-19 no dia 20 de outubro, sendo internado dois dias depois em um hospital de Goiânia. Após exames feitos no dia 27 comprovarem 75% de inflamação em seus pulmões e nível crítico de saturação de oxigênio no sangue, o político foi transferido para São Paulo, onde seu quadro clínico apresentou piora, tendo que ser entubado no dia 30 de outubro.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital na quarta-feira (9), Maguito estava traqueostomizado, com ventilação mecânica em modo protetor e diálise contínua, para auxiliar o funcionamento dos rins, além de estar sob sedação leve. O boletim de ontem (10) informou o sangramento pulmonar e a "nova instabilidade hemodinâmica" que o levaram ao centro cirúrgico.