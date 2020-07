Prefeitos da Bahia recebem 48 novas ambulâncias para enfrentar a covid

Prefeitos de 120 municípios do interior da Bahia estiveram no Centro de Convenções, em Salvador, na manhã desta terça-feira (28) para receber ambulâncias, ônibus escolares, carros administrativo e tratores. Os equipamentos foram entregues pelo Governo do Estado, e o investimento foi de mais de R$ 13 milhões.

O governador Rui Costa chegou ao local às 9h15, e foi de veículo em veículo, entregando os equipamentos aos prefeitos. Ele destacou a importância desses carros em época de pandemia e afirmou que os ônibus escolares já fazem parte da preparação para retomada.

Rui disse que ainda não há previsão para esse retorno das aulas. "Estamos estudando. Queremos deixar tudo preparado. Nós vamos fazer uso intensivo da internet", afirmou. Ele disse que o planejamento está sendo feito. "A data, vamos monitorar os indicadores. Quando tivermos segurança que os indicadores estão de fato em declínio forte, aí anunciaremos a data", disse.

(Foto: Gil Santos/CORREIO)

As 48 ambulâncias custaram $$ 2.8 milhões. Já o investimento nos 37 ônibus escolares foi de R$ 7,8 milhões, os 44 veículos administrativos custaram R$ 2,6 milhões, e os 18 tratores, dez deles comuns (R$ 787 mil) e oito com implementos (854 mil).