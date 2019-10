Prefeitos de todo o Brasil visitam obras do Centro de Convenções de Salvador

ACM Neto e comitiva com prefeitos nas obras do Centro de Convenções de Salvador (Foto: Betto Jr/CORREIO)

Ainda são cerca de 70 dias até que o Centro de Convenções de Salvador abra suas portas. Com entrega prevista para dezembro, a obra foi visitada na tarde desta quarta-feira (9) por prefeitos de todo país. O tour fez parte da programação da 76ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), realizada nos últimos dois dias na capital baiana.

Além de conhecer as instalações do novo equipamento, a comitiva também passeou pela reformada Avenida Miguel Calmon, no Comércio. O grupo foi acompanhado pelo prefeito ACM Neto, pelo vice e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, e pelo secretário municipal de Turismo (Secult), Cláudio Tinoco.

Antes de ida à Boca do Rio, visita à região do Comércio que está sendo requalificada (Foto: Betto Jr/CORREIO)

As instalações na Boca do Rio visitadas pelas autoridades municipais já estão com as obras 82% prontas. A marca foi atingida no fim de setembro e os prefeitos puderam observar os trabalhos nos dois pavilhões do novo centro.

“Salvador mostra a capacidade que nós temos de realizar grandes investimentos e, sobretudo, o papel que as prefeituras podem ter na ativação econômica das cidades. Esse é um exemplo claro, de um equipamento que vai trazer uma nova perspectiva para Salvador como destino do turismo de negócios e ainda vai gerar milhares de empregos. Esperamos que os prefeitos tenham se inspirado e possam reproduzir boas práticas nesse sentido em suas cidades”, comentou ACM Neto.

Foto do local das obras nesta quarta (9) (Foto: Betto Jr/CORREIO)

Impressões

Depois da visita, as autoridades convidadas se disseram surpresas e impressionadas com os resultados obtidos por Salvador. “Esse Centro de Convenções é uma obra grande, com um potencial enorme de turismo e negócios em Salvador e com um preço relativamente barato. Além disso, outras obras vêm mudando bastante a cidade”, pontuou o prefeito de Curvelo (MG), Maurílio Guimarães.

“Eu vejo que a cidade é um verdadeiro canteiro de obras e o Centro de Convenções aqui vai ser uma grande locomotiva de geração de emprego e renda e vai trazer Salvador novamente para uma posição estratégica no turismo e negócios”, avaliou Elvis Cezar, prefeito de Santana do Parnaíba (SP).

Ao todo, cerca de 30 prefeitos participaram das atividades do segundo dia da reunião.

Estrutura

Com 37 mil m² de terreno construído em uma área de pouco mais de 103 mil m², o novo Centro de Convenções foi pensado de uma forma diferente, que o torna ainda mais soteropolitano. É que as instalações do equipamento estão sendo construídas em formato de uma pomba, símbolo da bandeira de Salvador.

O Centro de Convenções terá capacidade para receber 14 mil pessoas simultaneamente em congressos e convenções.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, a intenção é que ainda em outubro pelo menos a asa A do prédio já seja entregue para a concessionária GL Events, que vai administrar o espaço por 25 anos.

“É uma fase de acabamento, já com impacto na fachada, para poder entregar pelo menos a asa sul da obra para que a concessionária comece a colocar instalações que são de sua responsabilidade”, detalhou.

Quando o novo equipamento abrir as portas, já são pelo menos 30 eventos nos planos da empresa concessionária para ocupar o local.

Alguns desses já foram, inclusive, divulgados e estão previstos para 2020, como o Congresso Nacional de Hotéis; a Feira SuperBahia e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores; Bienal do Livro; e o Festival Afropunk.

*Com supervisão do subeditor Miro Palma.