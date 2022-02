Prefeitura abre agendamento para crianças serem vacinadas em casa

A partir desta terça-feira (01), a Secretaria Municipal da Saúde passa a disponibilizar o agendamento da imunização domiciliar contra covid-19 para crianças de 6 a 11 anos através da plataforma Vacina Express. A vacinação domiciliar para esse público será realizada com o imunizante Coronavac. No ato da vacina deverá ser apresentada a caderneta de vacinação da criança e o cartão SUS de Salvador.

Crianças com comorbidade e deficiência permanente continuarão sendo imunizadas de forma convencional, no posto de saúde, onde contam com a retaguarda de uma equipe multiprofissional. O imunizante Pfizer não entra na estratégia do Vacina Express por exigir o tempo de espera de 20 minutos pós aplicação, de acordo com determinação do Ministério da Saúde. O agendamento pode ser feito no site http://vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br .