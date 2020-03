Prefeitura abre consulta para construção da nova Política de Tecnologia da Informação

Luis Gaban é presidente do Comitê Municipal de Tecnologia e Inovação (foto/divulgação)

Com o objetivo de oferecer serviços públicos com cada vez mais qualidade, apostando no uso de tecnologias, a Prefeitura de Salvador, por meio Comitê Municipal de Tecnologia e Inovação, abre consulta para a construção da nova Política de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC do Município.

O intuito é que a sociedade civil possa contribuir ativamente na redação do novo texto, inovando ao democratizar a construção do modelo desde a sua concepção. Para tal, a expectativa é contar com a contribuição dos principais atores do ecossistema de inovação, tais como startups, academia, empresas desenvolvedoras de soluções e softwares, bem como quaisquer outros interessados. As contribuições deverão ser encaminhadas para o e-mail consultapublica.semge@salvador.ba.gov.br até o dia 6 de abril.

“É de extrema relevância atualizar a Política de TIC de Salvador, que já é considerada inspiração dentro da Administração Pública e tem trilhado com sucesso o caminho para tornar-se uma smart city. A participação do ecossistema de inovação e dos interessados é crucial para que Salvador continue na vanguarda das melhores práticas", ressalta o presidente do CMTI, Luis Gaban.