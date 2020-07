Prefeitura abre seleção para 100 agentes comunitários de saúde

Começam nesta sexta-feira (31) as incrições para seleção de agentes comunitários de saúde pela prefeitura de Salvador. A contratação é temporária, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Os salários oferecidos são de R$ 1.305,62, com benefício de auxílio alimentação e transporte, com 40 horas de carga horária semanal.

As inscrições custam R$ 20 e devem ser feitas até o próximo domingo (2), exclusivamente via internet, através do site (clique aqui). Os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico disponível no site de inscrição e encaminhar a documentação necessária de acordo com o indicado no edital.

No total, serão disponibilizadas 100 vagas distribuídas em diversas regiões da cidade. Cinco vagas serão destinadas para pessoas com deficiência e outras 30 para a cota de candidatos negros.

A seleção terá apenas uma etapa, a de análise de títulos. Os interessados devem ter ensino médio completo, realizado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, bem com, residir entre os bairros de abrangência na área da comunidade em que realizar a inscrição. Não serão permitidos candidatos com idade igual ou maior que 60 anos, com histórico de doenças respiratórias ou crônicas, que utilizam medicamentos imunossupressores e candidatas gestantes.