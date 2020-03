Prefeitura adota novas ações no combate ao Aedes 

Ações como criação de penalidades e multas para imóveis abandonados que representem risco à saúde pública, além da ampliação da atuação e das equipes de combate ao mosquito nos finais de semana serão adotadas pela prefeitura para intensificar o combate ao Aedes Aegypti



Outras medidas que passarão a ocorrer com mais frequência na cidade são os mutirões, manejo ambiental, aquisição de insumos e equipamentos, campanhas de conscientização nas ruas e através da mídia e trabalho articulado com lideranças comunitárias.



Entre janeiro a março deste ano, os casos de arboviroses cresceram bastante em Salvador quando há comparação com o mesmo período de 2019. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o número de pessoas que contraíram a dengue saltou de 519 para pouco mais de 1,5 mil. Os dados relativos a chikungunya e zika tiveram, respectivamente, um salto de 167 para 661 e de 32 para 150.



Todos os detalhes para o ínicio das novas ações serão divulgados em coletiva para imprensa na manhã desta sexta-feira (13), com a presença do prefeito ACM Neto e do secretário de saúde do município Leo Prates