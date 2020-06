Prefeitura amplia ações de enfrentamento ao novo coronavírus nas ilhas

Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) fizeram, no início desta semana, 140 testes rápidos pra covid-19 em moradores das três ilhas que fazem parte da cidade: Ilha de Maré, Bom Jesus dos Passos e Paramana. No total, 40 pessoas tiveram teste positivo para a doença. A medida faz parte do conjunto de atividades implementadas intensificar a assistência nas localidades.

Os 140 testes foram aplicados em moradores que apresentavam sintomas gripais nas comunidades. Os profissionais também realizaram a distribuição de máscaras e destacaram as unidades básicas a região como ponto de testagem rápida na rotina dos postos.

Para assegurar o acolhimento de pacientes que apresentarem quadro clínico mais agravados de síndromes gripais, um gripário será instalado para atender exclusivamente às demandas das ilhas.

“Estamos atentos à circulação do vírus na região das ilhas e já iniciamos a implementação de estratégias de assistência para assegurar que a população dessas localidades possa ser acolhida de maneira resoluta e com acesso facilitado”, destacou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.