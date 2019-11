Prefeitura anuncia 1.050 vagas gratuitas em cursos de inglês e espanhol

Com o objetivo de aproveitar o potencial turístico de Salvador, a Prefeitura lançou, nesta terça-feira (12), o programa Qualifica Salvador com 2.420 vagas em cursos de capacitação. Deste total, mais de 40% das vagas (1.050) integra o Qualifica Bilíngue, que oferecerá aulas de inglês e espanhol para capacitar bem a mão de obra e melhor atender o público estrangeiro visitante da capital baiana.

Para a superintendente de Educação Profissional do Senac, Ana Rita Marques, a qualificação dos trabalhadores é sinônimo de geração de emprego e renda. “Além disso, a gente só tem um bom serviço quanto temos pessoas capacitadas. É preciso que as pessoas saibam receber os turistas de outros idiomas, isso é básico para o receptivo”, comentou ela.

Os cursos miram no caráter permanente da formação, sem intenção de atender unicamente as demandas desta alta temporada turística. Ana Rita classifica a educação como uma preparação para a vida e o secretário Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer, Alberto Pimentel, responsável pelo lançamento, afirma que este trabalho “é uma coisa que vai ficar não só para esse verão, mas para os outros que virão”, adiantou.

A iniciativa foi bem recebida pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Glicério Lemos, que afirmou que a necessidade da comunicação com os turistas é recorrente no setor hoteleiro e que o corpo funcional destes empreendimentos precisa mesmo ser qualificado para entender o que o turista deseja no dia a dia do atendimento.

“A gente nota a insatisfação quando tem um funcionário que não entende o que o hóspede está falando e não tem como atender a demanda. A compreensão do idioma é importante para nosso setor, principalmente no inglês e espanhol”, disse Lemos.

O domínio em mais de uma língua coloca o profissional num outro patamar na carreira, conforme avalia Wladimir Martins, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA).

Segundo ele, há muitas oportunidades de trabalho que privilegiam quem tem uma segunda língua, sobretudo cargos de liderança e do mercado de turismo, como funções em hotéis, bares, restaurantes, casas noturnas, agências de viagens, companhias aéreas e navios.

“Hoje vejo que neste mercado isso não é mais um diferencial, é quase uma exigência em determinadas atividades e funções. Quem não tem, acaba ficando de fora de muitas oportunidades”, observou o especialista.

Como participar?

Os interessados em participar do programa devem se dirigir presencialmente à sede do SIMM, no bairro do Comércio, com original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade e carteira de trabalho. Ao chegar, é preciso pegar uma senha, informar o curso desejado e esperar ser chamado na fila para apresentar a documentação.

Nesta terça-feira (12), antes mesmo do lançamento oficial do programa, foram liberadas 1.030 senhas para os interessados, sendo que 530 foram atendidas na tarde desta terça e as 500 restantes tiveram atendimento reagendado para esta quarta (13), devido à grande procura por inscrições.

As quantidades de vagas, bem como a disponibilidade, somente serão informadas no local. Os interessados podem acompanhar as ofertas através do Instagram do SIMM (@simmsalvador) e também no da Semtel (@semtelpms). Ainda não há uma data prevista para abertura de novas inscrições. O Diretor de Trabalho da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), Magno Felzemburgh, garantiu que será ainda esse ano, possivelmente em dezembro, e que mais oportunidades vão rolar durante todo o ano de 2020.

As atividades do SIMM e do Centro do Empreendedor Municipal (CEM) ficarão suspensas nesta quarta-feira (13), dia exclusivo para os candidatos que retiraram senha de inscrição no programa nesta terça (12). O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira (14), às 7h, com distribuição de novas fichas.