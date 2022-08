Prefeitura anuncia licitação para construção de escolas e terminal no Subúrbio

Duas escolas e um terminal de ônibus serão construídos no Subúrbio Ferroviário de Salvador, as obras fazem parte da quarta etapa do novo Mané Dendê e as licitações foram anunciadas neste sábado (13). O terminal ficará no Alto da Terezinha, enquanto uma escola e um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) serão entregues no Rio Sena.

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis durante a Feira Social Mané Dendê, no Rio Sena. “Vamos licitar a construção de duas grandes escolas nessa região. Escolas com o padrão que estamos executando em toda a cidade e que tenho certeza que vão mudar o presente e o futuro das crianças que vivem nessa região”, afirmou.

O terminal que será construído no Alto da Terezinha terá sete baias para embarque e desembarque, três para estacionamento de ônibus (estoque) e bicicletário com 15 vagas. O investimento será de R$20 milhões.

Ele terá 2,3 mil m² de área, com recepção, sala administrativa, sala de descanso de motoristas, depósito, dez lojas comerciais, quatro quiosques, quatro lanchonetes/restaurantes, sanitários públicos e para motoristas, subestação, medidores, abrigo de resíduos, abrigo de GLP, reservatórios e casas de bombas.

Já as escolas terão capacidade para atender 1.160 estudantes, salas climatizadas, brinquedoteca, sala de leitura, sala de Atendimento Educacional Especializado, sala multiuso, laboratório de informática e quadra coberta, dentre outros ambientes. O investimento é superior a R$ 30 milhões.

Os projetos da escola e Cmei Novo Mané Dendê terão geração de energia solar, materiais naturais e recicláveis, aproveitamento de água, tratamento de resíduos e paisagismo produtivo. A prefeitura informou que a arquitetura bioclimática das unidades considera itens como aproveitamento da ventilação e iluminação naturais, utilização de cores de baixo índice de absorção de calor, paredes verdes e piso drenante.

Está em fase de licitação também a construção de um segundo conjunto habitacional, com 710 unidades. O primeiro, com 240 apartamentos, já foi entregue, em parceria com a Caixa.

O Novo Mané Dendê é um programa de infraestrutura e saneamento que abrange toda a bacia do rio Mané Dendê, afluente do rio do Cobre. Segundo a prefeitura, cerca de 31 mil pessoas serão beneficiadas em cinco bairros: Rio Sena, Alto da Terezinha, Plataforma, Itacaranha e Ilha Amarela. O investimento é de R$ 600 milhões e a previsão é de que a primeira etapa do programa seja entregue em setembro.