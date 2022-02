Prefeitura anuncia mudanças em matérias do ensino fundamental em Salvador; professores protestam

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) anunciou, nesta segunda-feira (31), que realizará uma mudança na grade curricular do 1° e 2° anos do ensino fundamental das escolas públicas da rede municipal de Salvador. As crianças de seis e sete anos que estão em processo de alfabetização terão aulas de artes e educação física conduzidas por professores pedagogos, liberando os especialistas dessas disciplinas para atender estudantes dos anos seguintes.

A Smed salienta que parte dos professores pedagogos que atendem a essas crianças terá sua carga horária ampliada em cada turma, reduzindo à metade o número de turmas necessárias para cumprirem sua jornada semanal de trabalho. “Os professores de artes e educação física que ministravam suas aulas nas turmas de 1° e 2° ano serão alocados nas turmas dos anos mais adiantados, nas quais serão muito melhor aproveitados e poderão demonstrar todo seu potencial pedagógico”, informou a secretaria, através de nota.

O secretário da Educação, Marcelo Oliveira, salienta que nas turmas de 1° e 2° anos, de crianças de 6 e 7 anos, a ênfase pedagógica é a alfabetização e que "é mais adequado que essas crianças tão pequenas tenham, de fato, uma interação com um menor número de professores". "Essa mudança evita que os alunos tenham mais dois especialistas, que serão melhor aproveitados nos anos seguintes, onde inclusive temos carência desses profissionais", afirma o titular da pasta.

Professores protestaram nesta segunda-feira (31), na Avenida Anita Garibaldi, em Ondina, e farão outra manifestação nessa terça (1°), no Centro de Convenções da Boca do Rio, por discordarem da alteração. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-BA), Rui Oliveira, ressalta que o secretário da educação quer retirar professores de licenciatura do 1° e 2° ano do ensino fundamental. “Como que pedagogo vai dar aula de educação física e artística? As escolas da rede municipal, de preto e pobre de periferia, não podem ter os melhores professores qualificados? Isso é preconceito", acusa.

A Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Faced/ Ufba) afirmou, no entanto, que a Secretaria Municipal de Educação comete um erro ao tomar essa decisão. “Esse ato é uma agressão à profissionalidade e à valorização do trabalho docente vinculadas a essas áreas do saber escolar já consolidadas nas melhores experiências de estados brasileiros e países nos quais a educação é reconhecida pela qualidade da sua efetivação”, diz o comunicado.

A nota, assinada pelo professor titular e diretor da Faced/Ufba, Dr. Roberto Sidnei Macedo, ainda expôs que o secretário da Educação, Marcelo Oliveira, e sua equipe repetem o reducionismo tecnicista que o país tanto lutou para superar: “Há que realçar ainda que vem sendo muito fácil, sob a justificativa de uma operacionalidade socialmente não sustentável, negar aos(às) estudantes da educação pública a riqueza formacional à qual têm direito indiscutível”.

Segundo a Smed, não haverá qualquer alteração na prática pedagógica do professor de Inglês nessas turmas.