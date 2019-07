Prefeitura anuncia novos critérios de seleção do Minha Casa, Minha Vida

Os critérios de seleção para concorrer a um imóvel através do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, foram alterados.

Famílias que se encontram em situação de rua e que recebam acompanhamento socioassistencial público comprovado vão poder concorrer ao programa agora.

O tempo de cadastro também passou a ser um critério de seleção. Famílias inscritas há mais de cinco anos também poderão concorrer a um imóvel, desde que o cadastro seja posterior a julho de 2009.

Para concorrer, a renda familiar bruta não deve ser superior a R$ 1,8 mil. A inscrição ou atualização de dados deve ser realizada através do site www.casavida.salvador.ba.gov.br. Todos os critérios para participação podem ser consultados na internet.

Famílias com filho com menos de 18 anos, que residam em áreas de risco, insalubres ou desabrigadas e núcleos familiares com mulheres responsáveis pela unidade familiar também têm a validação no sorteio dos imóveis.

Em Salvador, a inscrição pode ser realizada presencialmente nas unidades da Prefeitura-Bairro espalhadas em 10 locais da cidade. O cadastro do participantes também deve ter sido atualizado nos últimos dois anos.

Os próximos sorteios podem ser acompanhados no site, nas Prefeituras-Bairro e na Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), localizada na Avenida Vale dos Barris, nº 125, Barris. O atendimento na secretaria é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h20 às 11h30 e das 13h às 16h30.