Prefeitura autoriza reabertura de cinemas e teatros e amplia funcionamento de shoppings

Cinemas, teatros e casas de espetáculos poderão reabrir as portas em Salvador a partir dessa terça-feira (9). A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis, durante entrevista coletiva, nesta segunda (8).

De acordo com o prefeito, a decisão de retomar essas atividades foi baseada no decréscimo da média móvel de mortes por covid-19 na cidade, e estabilidade na taxa de ocupação de leitos exclusivos para covid, que variou entre 65% e 70% no mês de janeiro.

"Nesse mês de janeiro, nós acompanhamos a média móvel de novos casos à média móvel do número de mortos, a medida móvel no fator RT. Elas vêm caindo, apesar de o fator RT ainda estar acima de 1, e isso mostra que a pandemia não está sob controle mas ela vem caindo, então nós resolvemos reabrir cinemas com distanciamento, com 50% da capacidade e com todos os protocolos já anunciados", explicou.

Sobre a reabertura dos teatros, o prefeito explicou que foi uma demanda que veio dos artistas. "Os teatros é uma demanda de muitos artistas principalmente daqueles artistas que foram comtemplados pela lei aldir blanc. Esses artistas precisam ter espaço para fazer a live, a gravação e a produção do material, que é uma forma de comprovação de utilização do recurso. Foi uma demanda do segmento de cultura da nossa cidade o mais impactado nesse momento com a pandemia", justificou.

Além disso, o horário de funcionamento dos shoppings centers também foi ampliado na capital baiana. Agora, os estabelecimentos poderão funcionar das 10h às 22h, de segunda a sábado. "Isso não pode ser encarado como uma flexibilizacao mas como uma medida para facilitar até o funcionamento dos shoppings, por isso vamos ampliar", completou o prefeito.

*com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro