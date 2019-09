Prefeitura-Bairro do Subúrbio atinge um milhão de atendimentos em cinco anos

O Subúrbio Ferroviário de Salvador tem cerca de 286,1 mil habitantes, divididos entre os 15 bairros. Em Paripe, onde está localizada uma das dez sedes das Prefeituras-Bairro da cidade, a unidade chegou à marca de 1 milhão de atendimentos em seus cinco anos de funcionamento.

Para celebrar a marca, teve comemoração na Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas com direito a bolo e "parabéns" na manhã desta quinta-feira (26). O prefeito ACM Neto, o secretário de Articulação Comunitária, Luiz Galvão e lideranças locais estavam na sede regional para o evento.

Com cerca de 700 pessoas sendo atendidas por dia, a unidade dispõe de diversos tipos de serviços. Nos primeiros nove meses deste ano foram realizados 151.990 mil atendimentos. Em julho, a Prefeitura-Bairro alcançou a marca de 15 mil serviços ofertados.

Para Neto, as Prefeituras-Bairro mudaram a forma das pessoas se relacionarem com a prefeitura. Segundo ele, a comemoração dos cinco anos também faz parte de um novo desafio para a próxima etapa do projeto, com a ampliação dos serviços ofertados em novas unidades.

“Estamos comemorando esses cinco anos de funcionamento alcançando uma marca histórica. A gente levou os órgãos municipais para perto das pessoas, para onde estão os problemas, facilitando o acesso para levar suas demandas para a prefeitura. No passado muitos questionavam a eficácia desse trabalho, hoje, é uma vitória da cidade de Salvador. Nós temos um dos melhores modelos de descentralização de trabalho do país”, afirmou o prefeito.

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Ainda segundo o prefeito, a primeira experiência de integração vai acontecer na Prefeitura-Bairro em Pau da Lima.

“Nosso novo desafio é aperfeiçoar ainda mais os serviços prestados. Queremos nessa próxima etapa fazer uma integração com as áreas de saúde, educação e limpeza, trazendo-as para dentro da Prefeitura-Bairro, para congregar todos os serviços municipais”, completou.

Já o secretário Luiz Galvão lembrou da importância das unidades, que foram uma proposta de campanha em 2012. Ele classificou a criação das unidades como uma decisão acertada da prefeitura, pelo fato de levar para as regiões mais carentes uma variedade de serviços.

“Foi um projeto que começou como uma proposta de campanha ainda em 2012, se tornou realidade, e a conclusão disso são os números e a expectativa que a população tem nos serviços ofertados pelas Prefeituras-Bairro. Foi uma decisão acertada, é uma preocupação com quem mais precisa dos serviços públicos emergenciais do município”, disse.

Serviços

Para a população que usufrui dos serviços das unidades da Prefeitura-Bairro, é possível ter acesso a demandas como marcações de consulta, exames, emissão do cartão SUS e cadastramento para o Bolsa Família. Além de solicitações de limpeza, tapa-buracos, podas e iluminação.

Como forma de ampliar ainda mais os serviços, também é possível que a população possa solucionar demandas de órgãos municipais como a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Defesa Civil, Secretaria de Ordem Pública (Semop), Limpurb, Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon), entre outros.

Parcerias com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Junta Militar e INSS também viabilizam a prestação de serviços.

"Facilidades"

Moradora de Paripe, a dona de casa Jéssica Fernanda Batista, 25 anos, afirmou que depois que foi instalada a Prefeitura-Bairro do Subúrbio na região, ela deixou de percorrer uma distância de cerca de 25 quilômetros até o Centro da cidade para conseguir atendimento para a família.

Ela, que foi levar a filha Nathalia, de apenas 1 mês de vida, para tentar conseguir um encaminhamento para exames médicos, contou que consegue resolver todo tipo de serviço na unidade sem ir muito longe.

“Aqui temos facilidade de encontrar todo tipo de serviço, sem contar que é bem perto de casa, né? Não precisa nem gastar transporte. Aqui eu consigo resolver coisas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Primeiro Passo e atendimentos médicos”, explicou.

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

A também dona de casa Rosimeire dos Santos, 35, acompanhou a mãe, a vendedora ambulante Antônia Francisca dos Santos, 53, na unidade para fazer o cadastramento no programa Minha Casa Minha Vida.

Ela contou que costuma solicitar diversos serviços na unidade da Prefeitura-Bairro, como o auxílio do programa Bolsa Família e o Primeiro Passo para os dois filhos.

“Vim acompanhar a minha mãe, que está um pouco debilitada. Nós procuramos orientações sobre vários serviços e marcação de consultas médicas e exames. A gente vem, marca e é encaminhado para o posto e aguarda o atendimento”, contou.

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Depois de participar da comemoração na Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas, o prefeito ACM Neto fez uma vistoria técnica para autorizar a requalificação completa da Praça João Martins, em Paripe. A área se tornará um dos principais espaços de lazer para os moradores da localidade.

* Sob orientação da subeditora Fernanda Varela