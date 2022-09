Prefeitura concede Selo da Diversidade LGBT+ às empresas de Salvador

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria da Reparação, realizou nesta quinta-feira (22), no Hotel Mercury, a Cerimônia de Outorga do Selo da Diversidade LGBT+. O evento certificou as empresas que se comprometeram a promover a diversidade em suas equipes organizacionais.

O Coordenador do Centro Municipal de Referência LGBT+ Vida Bruno, Marcelo Cerqueira, participou da abertura do evento, que contou com apresentações da Secretária da Reparação, Ivete Sacramento, que falou sobre "O compromisso da Prefeitura com a inclusão", e de Mônica Tavares, empresária no ramo hoteleiro e de restaurante, que falou sobre "A diversidade além do negócio".

O Jornal CORREIO e as empresas da Rede Bahia - TV Bahia, g1, GE, Bahia Eventos, Bahia FM, GFM 90,1 e Jovem Pan - estão entre as empresas que foram certificadas com o selo. "A participação de um grupo como a Rede Bahia no selo, na categoria Compromisso, é uma possibilidade, uma luz, para que outros meios de comunicação e outras empresas possam seguir esse mesmo exemplo, desenvolvendo políticas internas de combate a LGBTfobia e pela inclusão. Somos [pessoas LGBTQIA+] 10% da população", pontuou Marcelo Cerqueira, que também é presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB).

Para se garantir entre os certificados, as instituições e empresas devem atender a diversos critérios pré-estabelecidos por um Comitê Gestor. A concessão do selo é renovada anualmente.

Marcelo Cerqueira, coordenador do Centro Municipal de Referência LGBT+ Vida Bruno e presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB)

Selo da Diversidade LGBT+

É um programa, instituído por meio do Decreto nº 35.071/2022, que visa reconhecer publicamente as ações de promoção da equidade de orientação sexual e identidade de gênero na gestão de pessoas e marketing das empresas e organizações públicas, privadas e da sociedade civil da cidade do Salvador.

O Selo da Diversidade LGBT+ é essencialmente uma política voltada à sensibilização das instituições afim de que desenvolvam ações de combate à LGBTfobia, assim como a inserção e promoção da população LGBT+ em seu quadro funcional. O programa reitera a importância de uma equipe plural como melhoria no processo criativo e de aprendizagem da empresa, gerando maior qualificação dos colaboradores e, consequentemente, aumento de produtividade.

(Divulgação/GGB)

Veja as empresas certificadas:

1 - Atento Contact Center

2 - Ministério Público da Bahia

3 – Televisão Pelourinho

4 - GAPA/ Bahia

5 - IBCM – Instituição Beneficente Conceição Macedo

6 - Esporte Clube Bahia

7 - Restaurante Roma Negra

8 - Restaurante Malembe

9 – Dow Brasil

10 - TV Bahia / G1 / GE: TELEVISAO BAHIA S/A

11 - CORREIO: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A

12 - Bahia Eventos: BAHIA EVENTOS LTDA

13 - IACM: INTITUTO ACM

14 - Bahia FM: RADIO BAHIA FM

15 - GFM 90,1: RADIO FM IEMANJA

16 - Jovem Pan: RADIO JOVEM PAN

17 – Centro Econômico de Apoio ao Desenvolvimento – CEADe

18 – Abrasel – Assoc Brasileira de Bares, seccional Bahia

20 – Cuco Bistrô

21 – Centro Universitário Unijorje

22 – A Mulherada

23 – Universidade Federal da Bahia – UFBA

24 – Braz Estética

25 – Katuka Comércio LTDA

26- Sindicato dos Bancários da Bahia

27 – Kordsa Brasil S/A

28 – Cubos Soluções em Tecnologias LTDA

29 – Uber do Brasil Tecnologia LTDA

30 – Instituto de Beleza Essências dos Cachos

31 – APLB – Assoc dos Professores da Bahia

32 – Alves Quatro Assessoria de Comunicação, Bnews

33 – Arttha Gestão Empresarial & Desenvolvimento em RH Eireli