Prefeitura convoca mais 40 profissionais para atuar na vacinação contra a covid

A Prefeitura de Salvador convocou 41 técnicos de enfermagem para atuação na vacinação contra a Covid-19 na cidade. Os profissionais foram aprovados no último Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e serão contratados através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

O novo chamado foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (23). “A contratação desses profissionais estava prevista no Plano Municipal de Imunização apresentado pelo prefeito Bruno Reis e vai assegurar que o incremento necessário de pessoal para a vacinação ocorra de forma ainda mais ágil na cidade. A medida que novas remessas de doses chegarem na cidade, outros profissionais que compõem o cadastro de reserva serão convocados”, explicou Leo Prates, titular da Saúde do município.

Por conta das medidas de prevenção e controle para o enfrentamento da Covid-19, a apresentação de documentos dos selecionados acontecerá de forma online no site.

Os candidatos deverão se apresentar na próxima quinta-feira (29), de forma escalonada na Secretaria Municipal da Saúde, no bairro do Comércio, entre 08h30 e 16h. Todos os detalhes estão dispostos na publicação do DOM.