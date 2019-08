Prefeitura de Alcobaça tem 244 vagas; salários chegam a quase R$ 10 mil

Termina amanhã o prazo de inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Alcobaça. Ao todo, o município está oferecendo 244 vagas para profissionais de nível fundamental, médio e superior. As oportunidades são para médico, assistente social, auxiliar administrativo, fiscal de tributos, fiscal sanitário, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, dentre outras. Os salários variam de R$ 998 a até R$ 9.674,88. Inscrições no site https://www.msmconsultoria.com.br. As taxas de inscrições para a seleção variam de R$ 49 a R$ 150. As provas objetivas de múltipla escolha para todas as funções públicas serão realizadas provavelmente no dia 22 de setembro.