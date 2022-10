Prefeitura de Barreiras intensifica proteção e rondas escolares após ameaças de ataque

Diante do surgimento de novas ameaças às escolas de Barreiras, no Oeste da Bahia, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito, tem intensificado as ações de proteção, integrando as rondas escolares realizadas pela Guarda Civil Municipal ao trabalho de apoio das polícias Civil e Militar do município.

Na manhã desta quarta-feira (26), uma operação contra suspeitos de planejarem ataques às escolas foi deflagrada pela Delegacia da Polícia Federal no município. Intitulada de Apokrypha, a Operação se destinou a cumprir mandados de busca e apreensão em endereços da cidade, resultando na apreensão de aparelhos celulares e encaminhamento dos responsáveis para responderem perante a Polícia Civil, por se tratar de menores de idade.

A rede de segurança montada pela prefeitura prevê investigações aprofundadas para identificar a origem de mensagens falsas sobre ataques terroristas em escolas municipais, que estariam circulando em grupos de alunos e nas redes sociais.

"Desde os primeiros relatos foram iniciados intensos trabalhos de checagem destas informações, com o apoio dos setores de inteligência das Polícias Civil, Militar e agora Federal, e também intensificadas as rondas escolares realizadas pela Guarda Civil Municipal, como forma de garantir a segurança nas escolas e nos entornos, o que permite a Secretaria de Educação assegurar a todos que fiquem tranquilos e evitem disseminar boatos, que só contribuem para dar visibilidade a condutas nocivas à educação", informou a gestão municipal, em nota.

Diante deste cenário, a Secretaria de Educação esclarece a sociedade, aos pais, estudantes, professores e colaboradores das escolas municipais de Barreiras, que o ambiente é de segurança e tranquilidade, e que mantém constante vigilância com o apoio das forças de segurança pública sobre qualquer situação que possa colocar em risco a integridade das escolas municipais.