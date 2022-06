Prefeitura de Caetité recomenda retorno do uso de máscaras

A prefeitura de Caetité, no sudoeste da Bahia, recomendou que a população volte a usar máscaras para conter o avanço da covid-19. A recomendação foi feita há menos de uma semana.

No decreto, a gestão municipal considera diz que "fica recomendado o uso de máscaras de proteção em todos os ambientes fechados, principalmente aqueles com circulação livre de pessoas". O uso é obrigatório apenas em hospitais e demais unidades de prestação de serviços de saúde, como postos de saúde, unidades de pronto atendimento, clínicas particulares, farmácias, etc.

Também é obrigatório o uso da proteção em locais onde prestem atendimento ao público, pelos respectivos funcionários, servidores, colaboradores, e usuários; por pessoas infectadas pela covid-19, ainda que assintomáticas, e pelos infectados por covid-19.

Segundo painel epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, Caetité tem 3.367 pessoas que positivaram pelo RT-PCR, 3.425 diagnosticados com o reste rápido, 6328 pessoas recuperadas da doença e 53 mortes por covid.