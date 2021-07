Prefeitura de Feira convoca servidores para retornarem ao trabalho presencial

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho, determinou que os servidores municipais, que seguem exercendo o trabalho remoto em virtude da pandemia, retornem ao serviço presencial. A convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico, da última quarta-feira (21).

A medida considera o percentual de servidores imunizados - com duas doses ou dose única, especialmente aqueles acima de 50 anos. Desta forma, mesmo os servidores que possuem comorbidade, mas que já estão vacinados, devem retornar às atividades no órgão onde está lotado.

Em nota, o município informa que continua mantendo uma das menores taxas de óbitos por covid-19 na Bahia. Entre oito de algumas das principais cidades, inclusive Salvador, o Município aparece com 163 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto Salvador tem 264, Lauro de Freitas está com 256 e Camaçari 201.

Feira de Santana está com 1,87% de taxa média de óbitos em julho, enquanto Salvador está com 3,10%, a Bahia 2,31%, o Nordeste 2,36% e o Brasil: 2,91%, conforme dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e Ministério da Saúde.

A relação de mortes por 100 mil habitantes pode ser consultada no https://portalcovid19.uefs.br/cases. Além dos quatro municípios já citados, os outros quatro são Vitória da Conquista com 171 mortes, Juazeiro com 176, Teixeira de Freitas (184) e Barreiras (199).

“Por menor que seja o número de mortes, temos que lamentar sempre, porque significam sofrimento para muitas famílias. Mas também não podemos colocar a nossa Feira de Santana como o município em pior situação na pandemia, porque isso não é verdade”, destaca o prefeito Colbert Martins.