Prefeitura de Feira de Santana prorroga escalonamento do comércio e toque de recolher

O comércio de Feira de Santana continua a funcionar de forma escalonada entre esta segunda-feira (5) e a sexta-feira (9). O toque de recolher também está mantido na cidade até 13 de março. No período, fica proibida a circulação noturna entre 20h e 5h, com exceção de casos de urgência, atividades de trabalho ou ida aos serviços de saúde. As restrições aumentam na cidade a partir de 20h da próxima sexta-feira até às 5h de 12 de abril, quando apenas os serviços essenciais que não devem ser interrompidos podem funcionar.

O decreto que determina as medidas foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico no domingo (4). O atendimento presencial em bares e restaurantes foi estendido até as 19h, durante esta semana.

Culto, celebrações e eventos religiosos estão permitidos até às 19h30, em respeito à liberdade de culto, desde que garantidos o distanciamento e demais restrições estabelecidas nos protocolos de medidas sanitárias em vigor.

Continua restrita, temporariamente, a utilização do transporte coletivo urbano aos estudantes beneficiários do Passe Estudantil, podendo utilizar somente entre 09h e 16h, em decorrência da suspensão das aulas escolares presenciais.

As medidas são estratégias da Prefeitura de Feira para conter o avanço da Covid-19. As operações de fiscalização envolvem órgãos da administração municipal e segurança pública.