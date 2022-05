Prefeitura de Feira interdita frigorífico por comercializar carne vencida

O frigorífico e mercado Boitik da Carne, localizado na avenida Artêmia Pires, foi interditado na tarde desta segunda-feira (16) devido a comercialização de carnes com prazo de validade ultrapassado. Mais de 56 quilos do produto e embutidos foram apreendidos no estabelecimento durante ação do Escritório de Fiscalização Integrada (EFI), da Prefeitura de Feira.

A equipe da Vigilância Sanitária também constatou que no local eram produzidas carnes de charque sem as devidas condições higiênico sanitárias. Os alimentos apreendidos serão descartados no aterro sanitário. Já dono do frigorífico deverá se apresentar na Vigilância Sanitária, na Secretaria Municipal de Saúde, em até 10 dias.

Ainda na tarde de hoje (16) foram identificados estabelecimentos que não possuem alvará de funcionamento. Eles foram notificados e os responsáveis terão um prazo de cinco dias para comparecer à sede do Escritório de Fiscalização Integrada, situado na rua Pilar do Sul, nº 840, Brasília.

Segundo a coordenadora do Escritório de Fiscalização Integrada, Nilda Muniz, produtos vencidos estavam sendo comercializados em padarias e laticínios. A previsão é que até o dia 30, as equipes que compõem o EFI visitem supermercados, academias, farmácias, bares e restaurantes na avenida Artêmia Pires.

Fazem parte dos trabalhos a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a Vigilância Sanitária e as secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semmam).