Prefeitura de Feira libera volta às aulas 100% presenciais na rede privada

A prefeitura de Feira de Santana anunciou nesta sexta-feira (29) que as escolas da rede privada da cidade estão autorizadas a retornar 100% ao modelo presencial.

As unidades da rede municipal de ensino da cidade voltam para o presencial integral a partir de 16 de dezembro, segundo decreto do Diário Oficial Eletrônico (DOE) de hoje.

A medida será tomada por conta da redução de casos ativos de covid-19 da cidade, além da baixa ocupação de leitos de UTI covid.

Para o retorno, as unidades devem seguir os protocolos sanitários que a prefeitura divulgou ainda em julho. Caso algum aluno comprove, com documentação, ter alguma comorbidade que faça o retorno ser um risco, ele poderá excepcionalmente acompanhar as aulas de maneira remota.

Os alunos que contraírem a covid-19 também não devem frequentar a escola no período, acompanhando remotamente. Cada escola deverá fazer o controle e organização de conteúdos para essas situações.

Se os casos de covid voltarem a crescer, as aulas presenciais podem ser suspensas, salienta a prefeitura.