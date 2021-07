Prefeitura de Fortaleza ouve profissionais que vacinaram mulher de Safadão

Os profissionais da saúde envolvidos na aplicação da vacina contra a Covid-19 na influenciadora digital Thyane Dantas foram convocados nesta sexta-feira, 9, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para prestar esclarecimentos. Esposa do cantor Wesley Safadão, ela foi vacinada nessa quinta-feira, 8, e teria recebido o imunizante de forma antecipada, pois a faixa etária da influencer ainda não foi contemplada na lista de agendados de Fortaleza.

A SMS não informou quantas pessoas foram ouvidas, mas declarou que Thyane e Safadão ainda não foram convocados pela pasta. O Ministério Público do Ceará (MPCE) também abriu procedimento para investigar a vacinação da influencer, nesta sexta. Apontada como "possível caso de fura-fila" da vacinação, o fato será investigado por Ricardo Rabelo, promotor do órgão público e integrante da área da saúde do MPCE.

Nas redes sociais, internautas também apontam que, além da questão da faixa etária, o nome de Thyane Dantas não constava na lista de agendados para receber a vacina da quinta-feira. A digital influencer não constava em nenhuma das listas de vacinação contra a Covid-19, publicadas no portal Coronavírus, da Prefeitura de Fortaleza.

Em nota, a assessoria de Safadão declarou que Thyane recebeu o imunizante pela estratégia de imunização conhecida como “xepa”. "Existe uma coisa que todos têm acesso, não foi benefício dela, que é a dose de sangria. Cada dose dá em média um número de aplicações, depende de qual for, e se não forem aplicadas na hora são descartadas”, declarou a equipe do cantor. O prefeito José Sarto (PDT) descartou a versão apresentada.

Safadão também será investigado pelo MPCE para saber se mudou local de vacina para escolher a Janssen. O artista de 32 anos compartilhou nas suas redes sociais o momento que recebeu a vacina contra a Covid-19 junto à esposa. Dentre os apontamentos, estão a de que o cantor foi convocado para receber o imunizante no Centro de Eventos. No entanto, a aplicação ocorreu em um dos shoppings escalados para vacinação na Capital, um dos pontos que estavam aplicando a vacina da Janssen, que tem apenas uma dose. As informações são do O Povo Online | Rede Nordeste.