Prefeitura de Jequié recebe doações às famílias atingidas pelas enchentes

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, disponibilizou o ponto da antiga Biblioteca Central Dr. Newton Pinto de Araújo, na Avenida Rio Branco, para o recebimento de donativos às s famílias desabrigadas que foram atingidas pelas enchentes.

No local, estão sendo recebidos, materiais de limpeza, cama, banho, higiene pessoal e alimentos não perecíveis, que estão sendo destinados aos pontos de abrigamentos, e unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), responsáveis pelas oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social, nas áreas de vulnerabilidade e risco social, e que possuem cadastramentos com informações das demandas das comunidades que necessitam, e que inusitadamente foram atingidas pelas chuvas.

“A doação é muito importante, ser solidário é fundamental. Jequié está passando por um dos momentos mais difíceis da sua história. Temos 152 pessoas desabrigadas nos abrigos provisórios que necessitam de cuidado e atenção emergencial. Quem deseja doar, deve se dirigir ao ponto disponibilizado da Prefeitura de Jequié, na Biblioteca Central, na Avenida Rio Branco, área Central da cidade. Atualmente, o que mais estamos precisando é de material de limpeza, higiene pessoal, e gêneros alimentícios, de preferência, feijão, arroz, macarrão, café e açúcar.”, disse a gestora de Políticas Públicas, Marinelma Macedo.

As pessoas que quiserem ajudar com doações em dinheiro, foi disponibilizada a conta bancária do Banco do Brasil do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), que tem como número de agência 060-4 e conta número 56412-5, Chave Pix (CNPJ): 18.250.800.0001-26. Os recursos arrecadados serão usados para reduzir os danos sociais das pessoas atingidas nas várias localidades do município.