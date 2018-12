Prefeitura de Salvador abre 90 vagas de estágio de ensino médio

A Prefeitura de Salvador abre hoje as inscrições para o programa de estágio de ensino médio. Ao todo, estão sendo oferecidas 90 vagas - sendo 50 para o turno vespertino (das 13 às 17 horas) e as outras 40 para o matutino (das 8 às 12 horas). De acordo com o edital 05/2018, publicado na edição de ontem do no Diário Oficial do Município, 9 oportunidades são destinadas às pessoas com deficiência. Para participar da seleção, é preciso estar cursando o 1º ou 2º ano no ano letivo de 2019, residir em Salvador e ter 16 anos completos na data da inscrição. Os aprovados receberão uma bolsa de R$ 494,94 e auxílio transporte. As inscrições podem ser feitas até a proxima quarta-feira no site www.ielestagio.org.br.

Prova objetiva

O processo seletivo será composto de prova objetiva e com questões de múltipla escolha, distribuídas pelas seguintes áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades. Os estagiários selecionados realizarão, de modo supervisionado, atividades como receber, expedir, entregar ou arquivar documentos, pestar atendimento presencial e telefônico, digitar textos e planilhas, realizar serviços reprográficos, dentre outras atividades.