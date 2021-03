Prefeitura de Salvador amplia postos com testes para detecção da covid-19

Para intensificar a detecção precoce ao coronavírus, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ampliou a oferta do teste para a doença em 58 postos de saúde em Salvador. A medida facilita o encaminhamento adequado dos pacientes tanto para o isolamento domiciliar quanto para o acompanhamento médico.

O procedimento é voltado apenas para moradores que apresentam sintomas da doença, após triagem junto aos profissionais de saúde espalhados em cada posto. Desde o início da estratégia na capital, mais de 320 mil testes foram realizados pela rede municipal.

O titular da pasta, Leo Prates, afirma que o esforço de contenção do vírus deve ser tratado com cautela e pede colaboração da população. “É preciso consciência de que o serviço deve ser utilizado apenas por quem realmente apresente sintomas. Entendemos o momento crítico e de urgência com o risco de infecção na cidade, porém, são investidos recursos que não podem ser desperdiçados, retirando o direito de quem realmente precisa”, explica.

As unidades de saúde ofertam teste de antígeno, que possui mais de 93% de sensibilidade para o diagnóstico da covid-19. O método ocorre de forma simples, prática e rápida. É coletada amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete) e o resultado sai em até 45 minutos.

Em caso positivo e se os sintomas estiverem leves, o paciente é orientado a iniciar o isolamento domiciliar, tendo acompanhamento remoto da SMS através do programa Salvador Protege. Se a pessoa apresentar sintomas mais graves, a equipe de saúde avaliará a necessidade de encaminhamento para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou internamento hospitalar em leito clínico ou de UTI.

Confira locais dos testes por Distrito Sanitário:

Centro Histórico: UBS Pelourinho e UBS Santo Antônio;

Itapagipe: USF Joanes Leste, UBS Ministro Alckimin e USF São José de Baixo;

São Caetano/Valéria: USF Deputado Luiz Braga, USF Alto Do Peru, USF San Martin II, USF Boa Vista do Lobato, USF Boa Vista de São Caetano e USF Lagoa da Paixão;

Liberdade: USF San Martin I e USF IAPI;

Brotas: USF Vale do Matatu e UBS Mario Andrea;

Barra/Rio Vermelho: USF Sabino Silva, USF Garcia, USF Alto das Pombas e USF Calabar;

Boca do Rio: USF Imbuí, UBS Cesar de Araújo e USF Parque de Pituaçu;

Itapuã: USF Itapuã, USF KM 17, USF Jardim das Margaridas, USF Parque São Cristóvão, USF Vila Verde (Jardim Campo Verde) e USF Ceasa I e II;

Cabula/Beiru: USF Professor Humberto Castro Lima – Pernambuezinho, USF Raimundo Agripino - Sussuarana, USF Mata Escura, USF Padre Mauricio Abel - São Gonçalo, USF Barreiras e UBS Calabetão;

Pau da Lima: UBS Doutora Cecy Andrade, USF João Inácio Roma Filho, USF Cambonas, USF Canabrava, USF Sete de Abril, USF São Marcos e USF Vila Nova Pituaçu;

Subúrbio Ferroviário: USF Itacaranha, USF Alto de Coutos II, USF Ilha Amarela, USF Teotônio Vilela II, USF Fazenda Coutos 3 USF São João do Cabrito, USF Bate Coração, USF Rio Sena, USF Estrada da Cocisa e USF Vila da Fraternidade;

Cajazeiras: UBS Nelson Piauhy Dourado USF Yolanda Pires, USF Cajazeiras V, USF Boca da Mata, USF Jaguaripe, USF Cajazeiras XI e USF Fazenda Grande III.