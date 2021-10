Prefeitura de Salvador divulga programação especial de mobilização pela saúde da mulher

No mês de mobilização pela saúde da mulher, a Prefeitura de Salvador promove uma programação especial para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e combate ao câncer de mama. O Outubro Rosa da prefeitura vai contar com as atividades envolvendo palestras, capacitações e exames, dentre outras ações.

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) realizará o programa Alerta Salvador, voltado para a conscientização da população sobre a importância do diagnóstico precoce e os tratamentos existentes, após o diagnóstico positivo da doença. As ações contribuirão para ampliar discussões sobre o tema e para a elevação da autoestima do público feminino.

A programação teve inicio nesta sexta-feira (1º), e vai até o dia 8, com a formação da primeira turma do curso de defesa pessoal, em parceria com a Guarda Municipal de Salvador (GCM). A atividade acontece das 13h às 17h, na sede da GCM, na Avenida San Martin, tendo como público-alvo mulheres atendidas pelos centros de referência a mulheres Loreta Valadares (Barris), Arlete Magalhães (Cajazeiras) e Irmã Dulce (Ribeira), além de funcionárias da Prefeitura.

Também nesta sexta (1º), um ato simbólico de lançamento da campanha Outubro Rosa foi realizado na Praça da Sé, com acionamento da iluminação temática dos monumentos históricos Elevador Lacerda, Farol da Barra, fontes luminosas da Praça da Sé, Terreiro de Jesus e do Campo Grande). Haverá, ainda, distribuição de informativos sobre a importância do diagnóstico precoce por meio do autoexame.

A ação acontece em parceria com a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip/Semop), que também vai abranger os hospitais Aristides Maltez (HAM) e Municipal de Salvador (HMS). A iluminação especial será acionada diariamente, até 31 de outubro, a partir das 18h.

Parceria oferece exames de rastreamento precoce do câncer de mama

Já na próxima segunda (4), uma parceria entre a Prefeitura e as clínicas especializadas em imagens ofertará exames de rastreamento precoce do câncer de mama. O Labchecap, em São Marcos, atenderá mais de 50 pacientes assistidas pelos centros de proteção à mulher, cadastradas previamente pela SPMJ. Já o Instituto Patrícia Lordêlo (IPL), no Itaigara, receberá pacientes do SUS, no horário das 8h às 18h.

No dia 19, das 9h às 11h, acontecerá o webinário Alerta Salvador no Outubro Rosa 2021, com a participação de especialistas em oncologia. O evento será transmitido pelo canal da SPMJ no YouTube.

Para intensificar o acesso das soteropolitanas a orientações, exames e consultas a respeito do câncer de mama e de colo de útero, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mobiliza ações de visibilidade e combate à doença. Haverá intensificação da oferta de exames de rastreio para os cânceres de mama e colo do útero, de segunda a sexta-feira, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

Nos postos, haverá oferta de coleta de papanicolau/preventivo de colo do útero, voltada para mulheres na faixa de 25 a 64 anos; exame clínico da mama para mulheres a partir dos 40 anos; e encaminhamentos para mamografia das usuárias na faixa etária entre 50 e 69 anos.

A saúde da mulher entra em foco também nas ações disponibilizadas nas unidades de saúde para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), através de teste rápido e distribuição de preservativos e gel lubrificante. Também serão realizados encaminhamento para laqueadura e inserção de DIU, consulta ginecológica, avaliação nutricional, consultas odontológicas e coleta de exame citopatológico, dentre outros. O Dia D de mobilização ocorrerá no dia 23 de outubro (sábado), para ampliar o acesso das mulheres aos serviços.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), a Sala Rosa estará disponível no Shopping Center Lapa, no dia 29 de outubro, das 9h às 17h, para as interessadas em realizar procedimentos clínicos e ouvir orientações e palestras. As Unidades de Acolhimento gerenciadas pela SPMJ também serão contempladas ao longo do mês com exames de rastreio ofertados pela SMS.

De acordo com a prefeitura, a marcação para o exame de mamografia é disponibilizada nas unidades básicas da capital durante todo o ano, porém, no mês do Outubro Rosa, a campanha de mobilização é intensificada. Para ter acesso ao procedimento, basta que as interessadas procurem um dos 154 postos da rede municipal munidas do documento de identificação com foto e o cartão SUS para avaliação médica e de enfermagem, possibilitando os encaminhamentos necessários para atender à necessidade de saúde apresentada. De janeiro a setembro deste ano, a SMS disponibilizou mais de 64 mil vagas para o procedimento na própria rede e em clínicas conveniadas.

Mobilização ajuda na prevenção

A mobilização tem o intuito de estimular a prevenção ao câncer de mama, já que o diagnóstico tardio segue liderando a causa principal para que o tratamento não seja suficiente para deter a doença. No Brasil, cerca de 60% a 70% dos casos de câncer de mama são identificados em estágios avançados, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o triênio 2020-22, a expectativa é de 1.180 casos novos de câncer de mama em Salvador.

“Se conseguirmos identificar um câncer de mama em estágio precoce, a chance de cura é acima de 90%. Por isso é importantíssimo que as mulheres que fazem parte do grupo de risco, que são aquelas acima de 50 anos de idade ou com histórico da patologia na família, procurem periodicamente o serviço de saúde para realização do exame”, alertou a ginecologista e obstetra da SMS, Sandra Renata Marques.