Prefeitura de Salvador empossa 114 novos professores concursados

As 431 escolas municipais de Salvador agora poderão contar com 114 novos professores que foram empossados na tarde dessa quinta-feira (5), em solenidade na área externa do Palácio Thomé de Souza, sede da prefeitura. Os educadores foram aprovados no último concurso realizado em 2019 ainda na gestão de ACM Neto (DEM), que foi prefeito da cidade até 2020.

Seu substituto Bruno Reis (DEM) esteve na cerimônia e falou da importância desse reforço no quadro municipal de educação nesse momento da pandemia de covid-19. "Cheguem com energia para transformar as vidas das nossas crianças, para recuperar o atraso gerado pelo período sem aulas presenciais", pediu o gestor aos novos servidores.

É que a expectativa da prefeitura com a chegada dos 114 professores é que eles contribuam no retorno das aulas presenciais em Salvador. Já na próxima segunda-feira (9) até o dia 20 de agosto, os docentes estarão nas escolas para cumprimento das jornadas de trabalho e elaboração do planejamento pedagógico. A retomada das atividades em sala de aula com alunos vai acontecer a partir do dia 23 de agosto. Esse calendário ficou definido em reunião entre a prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-BA).

"A ansiedade era grande. Muitos de vocês estavam aguardando esse dia, pois não foi fácil chegar até aqui. A luta para passar num concurso público não é fácil e vocês já eram para estar atuando desde 2020, mas infelizmente veio a pandemia. Em abril de 2021, quando anunciamos o retorno das aulas presenciais, realizamos a convocação dos concursados. Desde então, mantemos um diálogo permanente com a APLB, nos reunimos, avaliamos o cenário e, sem pressões, intimidações ou ameaças, acordamos o retorno das aulas", declarou Reis.

O titular da Secretaria Municipal de Educação (Smed), Marcelo Oliveira, também esteve na cerimônia que empossou os novos professores. "Vocês passaram por um processo seletivo extremamente rigoroso. Por isso, vocês são os melhores profissionais que poderíamos obter. Eu tenho absoluta confiança na capacidade de vocês em desenvolver um bom trabalho", afirmou.

Leia mais: Escola suspende aulas após professora testar positivo para covid na Bahia

Professores vão atuar nas diversas modalidades de ensino

Os novos 114 professores municipais de Salvador vão ensinar diversos assuntos de disciplinas como matemática, português, história, geografia, línguas estrangeiras, dentre outros. Eles estarão disponíveis para atuar em todas unidades escolares da capital e ilhas nos segmentos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O professor Vanádio José da Silva Franco, 27 anos, é um dos servidores que foram empossados. Ele ensina a disciplina de inglês e se diz ansioso para o início dos trabalhos na rede municipal. "Esse foi o primeiro concurso que fiz e só tinha uma vaga para minha área. Fiquei muito feliz com a aprovação, pois é a realização de um sonho. Espero muito contribuir com a rede de ensino pública de Salvador", garantiu.

Por a vacinação na capital baiana estar em 29 anos, Vanádio ainda não foi vacinado. No entanto, uma vez empossado, ele poderá tomar a primeira dose imediatamente e iniciar os trabalhos em sala de aula no dia 23 de agosto. "Não me sinto seguro ainda, mas é o que há. Não terei muito o que fazer sobre isso e irei sim para a sala de aula", pontuou.

Leia mais: Retorno às aulas presenciais de maneira híbrida otimiza preparação para o Enem

Atualmente, segundo Bruno Reis, Salvador está com 74% de cobertura vacinal da primeira dose. Nessa sexta-feira (6), poderá ser completamente imunizado todas as pessoas que podem tomar a segunda dose até o dia 15 de agosto. "Isso vai permitir que no dia 23, todos os professores já estejam com a segunda dose tomada. Quem tiver tomando posse agora com menos de 29 anos, já pode se vacinar como grupo prioritário", disse.

APLB comemorou nomeação dos concursados

Dirigente da Associação dos Professores Licenciados do Brasil – Secção da Bahia (APLB-BA), Marcos Barreto disse que a nomeação dos professores é uma vitória da educação: “Cresce a educação pública de qualidade. Salvador vai estar bem amparada por esses novos colegas e a educação da cidade poderá avançar ainda mais”.

Já Bruno Reis disse que a chegada dos professores deve fortalecer ainda mais o sistema educacional da cidade. “Na minha posse como prefeito, eu disse para todos os vereadores que quero ser o prefeito da educação. Ainda não consegui, pois em sete meses tivemos que enfrentar uma pandemia, pegamos o pior momento da cidade, enfrentamos uma segunda onda, evitamos o colapso na saúde. Mas queremos avançar ainda mais no sistema educacional”, disse.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.