Prefeitura de Salvador lança ações de estímulo ao afroempreendedorismo 

A Prefeitura de Salvador lança, nesta quarta-feira (21), às 9h, no Teatro Gregório de Mattos (TGM), no Centro, os projetos AfroBiz Salvador e AfroEstima Salvador. As ações são as primeiras previstas no plano de fomento ao Turismo Étnico-Afro da cidade.



Os detalhes serão divulgados em coletiva presencial à imprensa pelo prefeito Bruno Reis, ao lado dos secretários de Cultura e Turismo (Secult), Fábio Mota; da Reparação (Semur), Ivete Sacramento; e das empresas participantes do consórcio responsável pela execução dos projetos.



O Afrobiz é uma plataforma on-line e interativa para divulgação de produtos e serviços de afroempreendedores do turismo da cidade. O serviço contará com a a realização de rodadas de negócios que visam conectar todo o conteúdo cadastrado a compradores nacionais e internacionais. O objetivo da ferramenta é aumentar a visibilidade dos negócios afro da cidade, facilitando vínculo tanto aos consumidores quanto com possíveis fornecedores e investidores, dando mais oportunidades de vendas para os envolvidos.



Já o projeto Afroestima Salvador é uma iniciativa educacional gratuita que será desenvolvida de forma híbrida (on-line e presencial), através da realização de capacitações e de mentoria, com conteúdo digital e físico. Os cursos envolvem áreas de Marketing Digital, Gestão de Negócios e Liderança com foco na juventude negra, passando por módulos chamados de sociais, como "História, cultura afro-brasileira e da diáspora" e "Desenvolvimento Pessoal e Social", dentre outros.