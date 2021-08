Prefeitura de Salvador nomeia 114 professores aprovados em concurso

A Prefeitura de Salvador publicou, nesta terça-feira (3) no Diário Oficial do Município (DOM), a nomeação de 114 professores aprovados no concurso público de 2019. Os profissionais que atuarão nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino, que atende Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais), assim como a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Foram nomeados pedagogos e educadores licenciados em Português, História, Matemática, Geografia, Educação Artística (Artes Plásticas, Música, Dança e Teatro), Língua Estrangeira (Inglês) e Ciências Físicas e Biologia.

“É mais um avanço da Educação de Salvador, que já conta com um quadro muito qualificado de profissionais. A nossa capital tem mostrado um trabalho de excelência na área, tanto na parte estrutural das unidades de ensino, quanto na parte pedagógica. O resultado dessas ações, que mostram que a Educação é prioridade no município, são os avanços conquistados, desde a elevação do Ideb até a universalização da pré-escola”, destacou o secretário municipal da Educação, Marcelo Oliveira.

Os candidatos deverão comparecer à Secretaria Municipal de Gestão (Semge), situada na Rua Horácio César, 64, bairro Dois de Julho, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, para a posse. O prazo é de 30 dias, contados a partir da publicação da nomeação. Os 114 professores devem se apresentar munidos da mesma documentação original entregue no ato da convocação, porém, os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais e cópias atualizadas.

O candidato que já for ocupante de cargo público, caso de acumulação legal de cargos, deverá trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de Pessoal do órgão/entidade informando o candidato para que se possa atestar a compatibilidade de horários. A relação dos professores nomeados pode ser acessada no site educacao. salvador. ba. gov. br .