Prefeitura de Salvador requalifica e entrega espaço de lazer na Boca do Rio

A comunidade da Boca do Rio ganhou na noite de terça-feira (19) pista de cooper, parque infantil, mesas de jogos, brinquedos e academia com aparelhos de ginástica para a prática de exercícios físicos ao ar livre. Esses são alguns dos atrativos da Praça Dona Julieta, inaugurada pelo vice-prefeito Bruno Reis, na Boca do Rio.

Reis também entregou à população a nova iluminação em LED implantada em algumas vias do bairro. As melhorias, segundo o vice-prefeito, representam um investimento de R$ 130 mil.

Recepcionado com festa pelas crianças e demais moradores da Boca do Rio, o vice-prefeito Bruno Reis destacou a importância do programa municipal de construção e recuperação de espaços públicos para a população, especialmente nos bairros mais pobres da capital baiana.

“Muitas vezes, as praças que revitalizamos são o principal equipamento de lazer da comunidade. Aqui a meninada já está se divertindo. Essa é uma forma de as crianças saírem da frente da televisão, do videogame e do celular para brincar, interagir, conviver”, afirmou Bruno Reis que estava ao lado do vereador Alexandre Aleluia e de diversos líderes comunitários.

A praça recebeu também paisagismo, melhorias na iluminação e serviços de pavimentação. Com 350 metros quadrados de área construída, o equipamento é acessível a pessoas com deficiência e foi reformado com materiais produzidos na fábrica da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

Ao falar sobre a construção do novo Centro de Convenções e do Parque dos Ventos, ambos na orla da Boca do Rio, o vice-prefeito reafirmou o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento econômico de Salvador, estimulando a geração de emprego e renda por meio das obras públicas.

“O Centro de Convenções vai reativar toda a economia do entorno da Boca do Rio. Os hotéis que fecharam já estão se organizando para reabrir. Bares e restaurantes vão voltar a funcionar. E as pessoas que vão trabalhar nos congressos, nas feiras, nas exposições e nos seminários serão, em grande parte, moradores desta região”, assinalou.