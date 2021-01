Prefeitura de Salvador vai pedir prioridade para receber doses da Coronavac

As negociações da prefeitura de Salvador para aquisição de vacinas contra o coronavírus continuam avançando. Após o anúncio da eficácia de 78% da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, o prefeito Bruno Reis entrou em contato com o governador João Doria para reforçar o interesse em adquirir o imunizante.

"Ontem fiz o contato com o governador Doria, e logo depois já soubemos o governo federal assinou o contrato com 100 milhões de doses da vacina. Está previsto que as vacinas sejam geridas pelo governo federal. Já temos 11 milhões de doses no Brasil e até março serão 43 milhões", detalhou o prefeito, nesta sexta-feira (8). O prefeito disse ainda que o Ministério da Saúde não explicou como é que vai ser realizada a distribuição das doses no país.

Ele pretende, na semana que vem, ir até Brasília para pedir prioridade no recebimento das doses. "Nós já estamos preparados", disse ao se referir às 600 mil seringas e agulhas disponíveis no município e o plano de imunização, que já está pronto.

"Nós temos um mapeamento dos 380 mil que são as pessoas prioritárias do momento: profissionais de saúde idosos acima de 60 anos. Vamos ver quantas doses o governo vai disponilizar na lagarda da Coronavac", disse.

Ainda segundo Reis, com isso, a prefeitura não vai precisar investir nesse imunizante e vai focar em outros, como a da Jansen. "Ontem [a Jansen] fechou negociação com governo federal, e após essa negociação, ela pode iniciar um conversa de acordo com Salvador", contou o prefeito.