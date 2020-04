Prefeitura de São Desidério cancela festejos juninos na cidade

A cidade São Desidério, no Oeste da Bahia, cancelou os festejos de São João nesta quinta-feira (9). Com a decisão, a cidade se junta a outras 15 que desistiram de fazer a festa por causa do novo coronavírus (Covid-19). (Confira lista no final da matéria)

Em decisão publicada no Diário Oficial do Município, o prefeito Zé Carlos cancelou todos os eventos integrantes dos festejos juninos e as demais festividades no município por tempo indeterminado. Além da situação de emergência em saúde pública, a ação também foi motivada pela “iminente queda de receitas municipais em consequência da crise econômica gerada pelo avanço da Covid-19”.

O prefeito afirmou que todos os esforços do município são empregados no sentido de controlar a pandemia do coronavírus. “Atendendo a recomendação publicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, publicamos um novo decreto, cancelando os festejos juninos de São Desidério, que inclui as comemorações do São João de Sítio Grande, do São Pedro na sede e em Roda Velha, e também a festa de Santa Cruz no povoado de Riacho Grande”, afirmou Zé Carlos.

O decreto publicado nesta quinta ainda prorroga a suspensão das aulas nas escolas e instituições de ensino superior por prazo indeterminado a partir de 13 de abril.

Na quarta (8), as cidades de Cachoeira e Mata de São João também cancelaram os festejos juninos previstos para 2020.

De acordo com a gestão municipal de Cachoeira, a decisão foi tomada porque Cachoeira deve priorizar, neste momento, o enfrentamento ao novo coronavírus. Além disso, há uma recomendação feita pelo Tribunal de Contas dos Municípios, de 3 de abril, que considera o cenário atual de pandemia da doença e orienta para a intensificação das ações para impedir o avanço do número de infectados.

Já a prefeitura de Mata do São João afirmou que o prefeito Marcelo Oliveira já havia cancelado todas as festas de padroeiro do município do primeiro semestre, além as comemorações do aniversário da cidade, que ocorreriam na primeira quinzena de abril.

Na segunda (6), 10 cidades assinaram um termo conjunto de não realização dos seus eventos. Os municípios de Camçari, Conceição do Almeida e Vitória da Conquista também a suspenderem os festejos do meio do ano.

Cidades que cancelaram o São João

Amargosa

Ibicuí

Senhor do Bonfim

Irecê

Miguel Calmon

Seabra

Itaberaba

Piritiba

Cruz das Almas

Santo Antônio de Jesus

Conceição do Almeida

Vitória da Conquista

Cachoeira

Mata de São João

São desidério

Camaçari