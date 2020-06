Prefeitura de Uruçuca inicia lockdown nesta quinta-feira (11)

A Prefeitura Municipal de Uruçuca, no Sul da Bahia, iniciará um 'lockdown' a partir desta quinta-feira (11). A medida vai impor a suspensão total das atividades não essenciais por cinco dias, indo, portanto, até a próxima segunda-feira (15). Com cerca de 20 mil habitantes, Uruçuca já conta com 154 casos confirmados de covid-19, conforme o boletim epidemiológico municipal desta terça-feira.

Com isso, a circulação de pessoas ficará proibida na cidade e no povoado de Serra Grande. O prefeito da cidade, Moacyr Leite Júnior (DEM), anunciou que a decisão levou em conta o aumento no número de casos de óbitos e o fato de o município ter a terceira maior incidência no estado de casos de coronavírus por milhão de habitantes. Por lá, 13 pessoas já morreram vítimas da nova doença.

Durante esse período de cinco dias, a barreira sanitária do município proibirá a entrada e saída de distribuidores e representantes comerciais, transportadoras e serviços de entrega de mercadorias, além de moradores que desejem sair ou entrar na cidade para serviços não essenciais.

Só será permito o acesso à cidade aos veículos oficiais, profissionais da saúde e segurança pública, residentes que trabalham em outros municípios mediante comprovação, veículos transportando pessoas em caráter de urgência médica e veículos de serviços essenciais.

A prefeitura vem fazendo o cadastramento dos serviços que poderão funcionar delivery durante o lockdown para que os trabalhadores tenham comprovação do motivo de estarem nas ruas.

A vigilância sanitária e a secretaria de Administração e Finanças irão multar quem insistir em descumprir a lei. Conforme o decreto, as pessoas podem receber desde advertência, suspensão de alvarás de funcionamento até multas diárias que variam de R$ 150 (pessoa física) a R$ 15 mil (pessoa jurídica).

O prefeito afirmou ainda que o objetivo da gestão é fazer com que a crise sanitária seja superada o mais rápido possível, havendo restabelecimento, com segurança, de todas as atividades. "Pedimos a compreensão de toda a população, no sentido de ficar em casa e obedecer às determinações decretadas.", finalizou.