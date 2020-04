Prefeitura de Vera Cruz fecha acesso à Ponte do Funil e interdita praias

O município de Vera Cruz anunciou nesta terça-feira (7) algumas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Dentre as medidas, estão a interdição da Ponte do Funil e a interdição de praias.

Para evitar aglomerações durante o feriado da Semana Santa, celebrado entre quinta-feira (9) e domingo (12), o prefeito Marcus Vinicius Marques Gil decretou restrição no fluxo de veículos na Ponte do Funil, que só poderá ser acessada por moradores, pessoas que estejam se deslocando em serviço, veículos de abastecimento de suprimentos em geral, e casos específicos de saúde, através de ambulâncias ou veículos que realizam tratamento fora do domicílio. No local, a Secretaria de Saúde fará um controle de temperatura nos condutores.

A Ponte do Funil, oficialmente batizada de ponte João das Botas, liga a Ilha de Itaparica às cidades baianas, através da BA-001.

Além disso, fechou definifo também que as praias do município serão interditadas, bem como as quadras poliesportivas e campos do município. Já o comércio será obrigado a fechar as portas na Sexta-feira da Paixão e funcionar apenas pela manhã no Sábado de Aleluia.

Ainda nesta terça, a prefeitura determinou a prorrogação do fechamento do comércio, com exceção de serviços considerados essenciais, como farmácias e supermercados. Lojas com tamanho inferior a 200m2 poderão abrir a partir desta quarta (8), mas terçao novas regras a cumprir.

As exigências são limitar a capacidade de público da loja de 1 pessoa por cada 2 metros quadrados; controle de entrada e fiscalização interna para evitar aglomerações e marcação no piso para que as filas para pagamentos nos caixas, sejam ordenadas com distância mínima de 1 metro para cada pessoa.