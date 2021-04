Prefeitura divulga lista de doenças que terão prioridade na vacina contra covid-19

A prefeitura divulgou a lista de comorbidades que serão consideradas como prioridade na próxima fase de vacinação contra a covid-19. Conforme antecipou a coluna Satélite, os pacientes devem estar cadastrados no SUS com alguma das doenças para terem direito à imunização.

De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial do Município, os médicos devem fazer o cadastro dos pacientes e emitirem relatórios, quando for necessário. O objetivo é evitar fraudes na fase 3 da vacinação.

Confira a lista das comorbidades listadas (clique para ampliar)

Idosos

Nesta quinta-feira (8), Idosos com idade igual ou superior a 62 anos nascidos entre 8 de abril 1958 e janeiro de 1959 seguirão recebendo a primeira dose da vacina contra covid-19. Para evitar aglomerações e filas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai ampliar os pontos de imunização para aplicação da segunda dose de idosos e trabalhadores da saúde.

Por isso, os postos de saúde Ramiro de Azevedo, no Campo da Pólvora; Virgílio de Carvalho, no Dendezeiros e a Faculdade Universo, no Iguatemi, entram na relação de postos de saúde.

Além de idosos e trabalhadores da saúde, terão acesso ao imunizante os agentes de segurança pública (policiais federais, militares, civis e rodoviários federais, bombeiros, guardas municipais, além de agentes da Transalvador com idade igual ou superior a 50 anos), trabalhadores da saúde autônomos e pacientes em hemodiálise.

Os idosos com 62 anos ou mais também poderão fazer o agendamento da vacinação domiciliar através do Vacina Express. São ofertadas por dia 200 vagas, preferencialmente, para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.