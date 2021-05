Prefeitura entrega 1,5 mil m² de geomanta em Cajazeiras VI

A aplicação de geomanta em uma encosta de 1,5 mil m² foi aplicada na Rua Waldeiloir Rego, em Cajazeiras VI, beneficiando cerca de 200 famílias que moram na localidade. A obra, realizada pela Prefeitura através da Defesa Civil de Salvador (Codesal), foi entregue nesta segunda-feira (10), com as presenças do prefeito Bruno Reis e do diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

“Hoje está sendo entregue mais uma geomanta nessa região da cidade, que vai beneficiar muitos moradores que ficavam preocupados com deslizamentos de terra em dias chuvosos como este. É uma obra que veio trazer tranquilidade e segurança as famílias e atende a um pedido antigo da comunidade”, afirmou o prefeito.

A obra teve um custo de R$ 212 mil. Além da aplicação da geomanta, também foram feitas a recuperação da pavimentação da escadaria de acesso e implementação de corrimão e guarda-corpo.

“São 210 áreas com geomantas, além de mais 110 encostas com contenções definitivas, seja através (das técnicas de) solo grampeado ou cortina atirantada. Isso vem reduzindo e muito o número de desabamentos e deslizamentos na cidade. Já são 330 áreas protegidas desde 2013, ou seja, um terço do que estabeleceu o censo do IBGE. Isso mostra como a proteção de encostas vem sendo uma das prioridad es da Prefeitura”, finalizou Bruno Reis.