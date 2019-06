Prefeitura entrega praça requalificada em Macaúbas com miniquadra e academia

O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou na noite de terça-feira (4) uma praça reformada no bairro de Macaúbas. “Vamos continuar trabalhando e fazendo intervenções para melhorar de verdade a vida das pessoas da nossa cidade”, afirmou o vice-prefeito que também é secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis.

A praça foi reformada após o pedido da população à Prefeitura, por meio do programa Ouvindo Nosso Bairro. Acompanhado dos vereadores Paulo Magalhães Júnior, Sérgio Nogueira e Beca, além de líderes comunitários e da equipe da gestão municipal, o vice-prefeito afirmou que o equipamento recebeu investimento de R$ 122,4 mil para a instalação de parque infantil, miniquadra, diversos brinquedos, mesa de jogos, academia de ginástica, paisagismo, nova pavimentação e iluminação adequada.

Na solenidade de inauguração da praça, o vice-prefeito Bruno Reis também falou dos investimentos que estão sendo feitos pela Prefeitura nas imediações de Macaúbas, como a obra de requalificação do Mercado São Miguel e da Rua Cônego Pereira, desde o Largo Dois Leões até o Terminal do Aquidabã, assim como o projeto de revitalização do Terminal da Barroquinha, que, segundo ele, já está concluído.