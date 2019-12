Prefeitura entrega primeira unidade de dispersão de medicamentos para portadores de HIV

No Dezembro Vermelho, mês dedicado à conscientização da população sobre uma das doenças que mais matam no mundo, a Aids, a Prefeitura de Salvador inaugurou nesta quinta-feira (26) a primeira Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM) no Comércio. A UDM vai prestar assistência através da dispensação dos medicamentos antirretrovirais a portadores de HIV, com o intuito de ampliar a rede de cuidados a essas pessoas.

“A pessoa vai a nossa rede e se diagnosticada com HIV/Aids e vai ter acesso ao tratamento de forma gratuita. Essa unidade tem retrovirais e os remédios para as infecções oportunistas que são doenças características de quem convive com a HIV/Aids. A prefeitura buscar dar humanidade aos seus serviços e atendimento, afirmar o direito às pessoas portadoras da doença”, declarou o secretário municipal de Saúde Léo Prates.

Salvador possui mais de 6.400 casos de portadores do vírus. Isso representa 30,4% dos casos do estado da Bahia. Destes, 67% são do sexo masculino. “Nunca a gente vai poder dizer que uma pessoa que tem HIV/Aids tem a mesma qualidade de vida em termo de saúde daquelas pessoas que não têm. Nós vamos melhorando, a ciência vai aprimorando, a gente vem humanizado o atendimento, mas a prevenção é sempre o melhor remédio”, pontou Prates.

A UDM está localizado no Edifício Conde dos Arcos, na Avenida Jequitaia, número 40, no Comércio (em frente ao SIMM).