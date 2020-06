Prefeitura estuda restringir novamente bairros que já foram isolados

A prefeitura está avaliando a possibilidade de voltar a decretar medidas mais rígidas de isolamento nos bairros que já passaram por essa fase. Segundo os gestores, em algumas regiões de Salvador a população relaxou depois que os agentes municipais deixaram o bairro e a taxa de contaminação voltou a crescer. No momento estão em isolamento rígido Periperi, Paripe, Pernambués, Beiru/ Tancredo Neves, Fazenda Grande do Retiro, Itapuã, São Caetano e São Marcos.

Nesta terça-feira (9), o prefeito ACM Neto anunciou que o bairro de Sussurana também entrou nessa lista. Ele estava na região para a inauguração de um trecho da Avenida Ulisses Guimarães que foi requalificado, e comentou sobre o assunto. Já estiveram em isolamento setorizado os bairros de Cosme de Farias, Centro, Pituba, Cabula, Liberdade, Brotas, Plataforma, Lobato, Massaranduba, Uruguai, Boca do Rio, e Bonfim.

“Estou estudando a possibilidade de a prefeitura revisitar algumas regiões da cidade que já passaram por medidas mais restritivas, em que nós já concluímos os trabalhos, mas que voltaram a ter muitos casos novos. Então, é possível que nós retomemos o trabalho em alguma região em que ele já foi concluído e onde o sinal amarelo voltou a se acender para a prefeitura”, afirmou.

ACM Neto disse que precisa examinar alguns dados antes de decidi quais bairros serão recolocados na lista, e que essa análise será feita nas próximas 48 horas. Ele fez uma avaliação das ações de restrição implantadas no município e disse que o resultado tem sido bom. Destacou que Salvador foi uma das primeiras cidades a decretar o uso obrigatório das máscaras, a adotar estratégia de isolamento setorizado, e que isso ajudou a frear o avanço da contaminação.

“O balanço é positivo. Tem dado certo. Estamos conseguindo manter uma taxa média de isolamento. A gente percebe que em alguns bairros, principalmente na periferia, bairros mais populosos, o isolamento é menor do que em bairros do Centro, mas, em geral, as medidas estão acontecendo nesses bairros”, disse.

Ele destacou que a possibilidade de examinar os números e cruzar as informações diariamente permite que as equipes desenvolvam ações específicas para cada região da cidade, como determinar um conjunto de intervenções e a suspensão das atividades econômicas somente naquela área, por exemplo.

Critérios

Já o vice-prefeito, Bruno Reis, afirmou que os critérios para as escolha de quais bairros terão medidas de isolamento leva em consideração uma série de dados como a taxa de contaminação, o número de novos casos, a quantidade de pessoas fazendo uso do transporte público, o número de estabelecimentos notificados por desrespeitar as medidas de isolamento, entre outros. Através da análise dessas informações eles mapeiam quais regiões estão mais vulneráveis e precisam de restrições mais rígidas.

“Estamos levando em consideração, principalmente, o número de casos de pessoas contaminadas nos bairros. Todas essas regiões tiveram crescimento acima da média nos últimos 30 dias. Alguns permanecem uma semana (em isolamento rígido), outros 15 dias, mas não são apenas medidas restritivas, a prefeitura leva até esses bairros também medidas de apoio à vida”, contou.

Entre as ações oferecidas estão distribuição de máscaras, realização de testes rápidos para covid-19, medição de temperatura, doação de cestas básicas para feirantes e ambulantes, higienização e desinfecção de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, apoio a instituições que atendam idosos, crianças e pessoas com deficiência e Cras Itinerante, entre outras.

“Os bairros que estamos atuando são os que têm maior incidência de casos de covid-19 na cidade. A gente sempre tem outro balizador que é a ocupação dos leitos de UTI, público e privado. Ontem (segunda-feira) a rede pública fechou com 82% dos leitos ocupados, a maior taxa desde o início da pandemia. E a pública com 75%. São números elevados. Estamos atuando para conter essa curva de crescimento”, afirmou Bruno.

As medidas de isolamento seguem até que os números melhorem no bairro. Quando isso acontece, as equipes se retiram e focam as ações em outro ponto da cidade. Esse acompanhamento acontece diariamente e o balanço é feito a cada sete dias, por isso, os decretos têm esse prazo. No final, caso o cenário ainda esteja ruim, as restrições são prorrogadas por mais sete dias.

Respiradores

O prefeito anunciou também que Salvador recebeu 60 novos respiradores enviados pelo Ministério da Saúde. Os aparelhos chegaram nesta segunda-feira (8) e estão no centro de logística da cidade. Ainda não foi anunciado para onde eles serão encaminhados. Já o decreto de isolamento no bairro de Periperi foi prorrogado por mais sete dias.