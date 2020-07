Prefeitura faz chamamento público para contratação imediata de psiquiatras

A Prefeitura de Salvador divulgou um chamamento público para contratar médicos psiquiatras por Pessoa Jurídica (PJ). Os profissionais irão atuar, de forma imediata, nos Centros de Atenção Psicossocial e de Saúde Mental da capital baiana e a remuneração pode chegar a R$ 15 mil. O edital com todas as informações está disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde.

O chamamento permanecerá em aberto até 30 de setembro. A medida tem como objetivo garantir a rápida recomposição do quadro de servidores que atuam na assistência da saúde mental de Salvador.

“Estamos oportunizando a habilitação de médicos por chamamento para dar uma resposta rápida à população a respeito do déficit de profissionais na rede de saúde mental”, afirmou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.