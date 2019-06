Prefeitura inaugura praça com parque infantil em Valéria

A Prefeitura de Salvador inaugurou na noite de segunda-feira (10) a praça Frei Benjamin, no bairro de Valéria, em Salvador. Inaugurada pelo secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, a administração municipal investiu R$ 57,1 mil para requalificar a área pública, localizada na Rotatória da Parmalat, que agora conta com parque infantil, brinquedos e academia de ginástica para a prática de exercícios físicos ao ar livre.

O local também recebeu paisagismo e nova iluminação. De acordo com Bruno Reis, o programa de requalificação de praças da Prefeitura tem o objetivo de oferecer novas opções de lazer e estimular a socialização entre vizinhos, amigos e familiares, nas comunidades da capital baiana.

Foto: Divulgação

“Houve um tempo em que só havia praças como esta nos bairros dos mais ricos. Hoje, não. Eu posso assegurar que nós construímos a maior parte desses equipamentos de convivência nos bairros mais pobres”, afirmou, ao lado do vereador Henrique Carballal, de líderes comunitários e da equipe da administração municipal.

Presente à solenidade, o Padre Jairon, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Valéria, agradeceu a homenagem da Prefeitura ao Frei Benjamin, que deu nome à praça, após o pedido dos moradores da região. “Ele fez história neste bairro, no campo espiritual e religioso. Frei Benjamin morreu com 90 anos, mas está vivo na memória e no coração da gente”, assinalou. A dona de casa Maria Auxiliadora, que mora há 50 anos na comunidade, aprovou o novo espaço de lazer. “O lugar estava abandonado. Agora, está ótimo. Muito mais bonito”, disse.

O vice-prefeito Bruno Reis falou também das intervenções que a Prefeitura realizou em Valéria, como a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), além da requalificação da Rua Petronília Dércia, com pavimentação, drenagem, sinalização e iluminação em LED. “Trabalhamos de domingo a domingo, com dedicação e empenho, para realizar os sonhos das pessoas, por meio de obras importantes, que transformam de verdade a vida da população da nossa querida cidade”, asseverou o vice e secretário.