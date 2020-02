Prefeitura inaugura praça e anuncia obras em Plataforma

A Prefeitura de Salvador entregou na noite de terça-feira (11) a obra da Praça Planalto Real, que entregue pelo vice-prefeito Bruno Reis à comunidade de Plataforma, no Subúrbio. A praça passou a contar com parque infantil, brinquedos e aparelhos de ginástica para a prática de exercícios físicos ao ar livre. O local também recebeu melhorias na iluminação, além de serviços de pavimentação e paisagismo.

Acompanhado do deputado estadual Pedro Tavares, do vereador Vado Malassombrado e de diversos líderes comunitários da região do Subúrbio, Reis falou sobre as obras que a Prefeitura está executando na região, a exemplo da construção de uma escola, que será inaugurada no Lobato nesta semana.

O vice-prefeito assinalou que a gestão municipal pretende realizar o Morar Melhor no Planalto Real, para reformar as casas de famílias pobres da localidade. O Iluminando Nosso Bairro, segundo Bruno Reis, também será implantado na comunidade, que ganhará um moderno sistema com lâmpadas em LED.

Titular da secretaria de Infraestrutura, Bruno Reis informou que vai abrir a licitação do programa Mané Dendê na próxima semana. “O maior projeto de requalificação urbana da Prefeitura está no Subúrbio, onde investiremos quase R$ 500 milhões. Em março, vamos dar a ordem de serviço para iniciar a obra e marcar de vez a mudança de vida nesta região”, ressaltou.