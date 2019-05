Prefeitura inicia novas intervenções em encostas de São Caetano 

A Prefeitura de Salvador autorizou neste domingo (19) o início do serviço de cobertura de encostas com geomanta em duas ruas do bairro de São Caetano: Fonte da Bica de Baixo e Nova Camurujipe. O prefeito em exercício, secretário Bruno Reis, participou do ato.

“Trabalhamos incansavelmente para dar mais segurança aos moradores da nossa cidade, especialmente nas comunidades pobres. Já concluímos 62 obras de contenção de encostas, com investimento de R$ 75,8 milhões, assim como aplicamos mais de 150 geomantas em áreas de risco de Salvador, com recursos da ordem de R$ 14 milhões”, afirmou Bruno Reis.

Na Rua Fonte da Bica de Baixo, a geomanta vai cobrir uma região de 2,5 mil metros quadrados. A tecnologia usada para evitar deslizamentos de terra também será aplicada na Rua Nova Camurujipe, em uma encosta de 860 metros quadrados. Para concluir as duas intervenções, a Prefeitura vai destinar R$ 465 mil.

De acordo com o prefeito em exercício, a atual gestão vai intensificar o programa de proteção de áreas de risco para dar mais segurança às famílias de Salvador, sobretudo em dias de chuvas intensas. “Temos 10 obras de contenção de encostas e 30 novas geomantas já autorizadas em diversas comunidades da nossa capital”, informou.

Na solenidade, Bruno Reis esteve acompanhado do deputado federal João Roma, dos vereadores Kiki Bispo e Demétrio Oliveira, da equipe da Prefeitura e de diversos líderes comunitários da região de São Caetano.